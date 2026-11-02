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Ada Ibu Rumah Tangga Berurusan dengan Penyidik KPK

Ada Ibu Rumah Tangga Berurusan dengan Penyidik KPK
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Gery Prasetiawan (kiri) dan Syifa Nrika Ghifarian seusai menjalani pemeriksaan perkara dugaan korupsi di BNPB, di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Rabu (14/10). Foto : Ricardo

jpnn.com - JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil seorang ibu rumah tangga (IRT) inisial RAB untuk diperiksa sebagai saksi kasus dugaan korupsi dana siap pakai Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) untuk penanganan bencana.

Selain RAB, terdapat tujuh pihak swasta yang juga dipanggil penyidik KPK sebagai saksi kasus yang sama.

"KPK mengagendakan pemeriksaan saksi-saksi atas nama SKS, FMA, PBW, NR, DWK, ANS, dan AP selaku pihak swasta, serta RAB selaku IRT," kata Juru Bicara KPK Budi Prasetyo kepada para jurnalis di Jakarta, Senin (2/11).

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Budi mengatakan KPK mengagendakan pemeriksaan terhadap delapan saksi tersebut di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta.

Kasus tersebut bermula saat KPK melakukan operasi tangkap tangan (OTT) di BNPB dengan menangkap 15 orang pada 13 Oktober 2026.

Sehari setelahnya, KPK menetapkan lima orang sebagai tersangka kasus tersebut.

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Salah satunya Bima Setiawan selaku adik Letnan Jenderal TNI Suharyanto yang saat OTT berlangsung menjabat Kepala BNPB.

Bima juga merupakan Tenaga Ahli Kepala BNPB saat Suharyanto aktif menjabat.

Penyidik KPK memanggil seorang ibu rumah tangga inisial RAB untuk diperiksa sebagai saksi kasus dugaan korupsi.

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