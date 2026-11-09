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Ada Info Penting soal Gaji Pengawas SPPG, Simak Penjelasan BGN

Ada Info Penting soal Gaji Pengawas SPPG, Simak Penjelasan BGN
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Ilustrasi dapur SPPG program Makan Bergizi Gratis (MBG). Foto: arsip JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Badan Gizi Nasional (BGN) buka-bukaan terkait gaji gaji pengawas gizi dan keuangan pada Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

Juru Bicara BGN Tysa Novenny memastikan kebijakan pembatasan biaya operasional maksimal Rp3.000 per penerima manfaat tidak berdampak pada pembayaran gaji pengawas gizi dan keuangan SPPG.

"Jangan khawatir. Gaji pengawas gizi dan keuangan berada di luar komponen biaya operasional maksimal Rp3.000 per penerima manfaat," ujar Tysa di Jakarta, Minggu (8/11).

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Tysa menjelaskan penyaluran anggaran, gaji pengawas gizi, dan keuangan akan dibayarkan melalui skema top up virtual account (VA).

Penyaluran anggaran dilakukan setiap 10 hari  kepada masing-masing SPPG.

Setiap kali top up dilakukan, anggaran yang disalurkan mencakup sejumlah komponen kebutuhan operasional SPPG, termasuk pembayaran gaji pengawas gizi dan pengawas keuangan.

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"Jadi, ketika dilakukan top up virtual account, akan meng-cover biaya bahan baku, operasional, dan insentif pelayanan, juga jaminan mutu serta biaya gaji pengawas gizi dan pengawas keuangan," katanya.

Tysa melanjutkan pemisahan alokasi anggaran tersebut merupakan bagian dari mekanisme pembiayaan Program MBG untuk memastikan setiap komponen kebutuhan SPPG dapat terpenuhi sesuai peruntukannya.

Badan Gizi Nasional (BGN) buka-bukaan terkait gaji gaji pengawas gizi dan keuangan pada Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

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