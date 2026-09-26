Ada Isu Bupati Gowa Sitti Husniah Talenrang Dijemput Polisi, Ini Kata Kombes Didik

jpnn.com - Isu soal Bupati Gowa Sitti Husniah Talenrang dijemput polisi untuk ditahan seusai ditetapkan tersangka berkembang di media sosial.

Namun, pihak Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan (Polda Sulsel) menepis soal penahanan Sitti Husniah.

"Ya, itu sudah (tersangka). Tapi, belum dilakukan penahanan," kata Kabid Humas Polda Sulsel Kombes Didik Supranoto saat dikonfirmasi wartawan di Makassar, Sulawesi Selatan, Jumat (25/9/2026).

Dia menjelaskan bahwa penyidik belum melakukan penahanan lantaran Sitti Husniah dinilai masih kooperatif.

Status penetapan tersangka tersebut sebelumnya disampaikan Direktur Penindakan Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Kortas Tipidkor) Polri Brigjen Robertus Yohanes De Deo saat konferensi pers di Kantor Mabes Polri, Jumat, terkait kasus pemerasan, pungli, dan TPPU.

Penetapan itu berdasar pada hasil penyelidikan penyidik setelah memeriksa 30 orang saksi dan empat orang ahli, serta barang bukti hasil penggeledahan di Kantor dan Rujab Bupati Gowa termasuk rumah dua orang saksi lainnya inisial RP dan HA.

Kombes Didik menjelaskan, penanganan kasus ini dilakukan tim gabungan oleh bidang Tindak Pidana Korupsi (Tipidkor) tingkat pusat, provinsi dan di kabupaten gowa.

"Kasus ditangani Polda Sulsel dengan di backup Kortas Mabes Polri, bekerja sama dengan Polresta Gowa. Nanti saya infokan apabila sudah dijadwalkan kapan waktunya dipanggil untuk diperiksa," tuturnya.