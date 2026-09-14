Ada Isu Tak Sedap soal Kemenangan Marc Marquez, Cek Klasemen

jpnn.com - MISANO - Kemenangan Marc Marquez pada race atau grand prix MotoGP San Marino di Misano, Minggu (13/9) malam WIB dibumbui kabar tak sedap.

Marc dianggap mulus memenangi race lantaran Marco Bezzecchi jatuh dan Alex Marquez tidak memberikan perlawanan ideal.

Soal Bezzecchi, jatuh tak dapat dihindari. Namun, terkait Alex yang bak memberi jalan, ini lebih menjadi sorotan.

Ada yang menilai Alex sejatinya mampu lebih kencang dan menyalip kakaknya.

Namun, Alex tampaknya lebih senang Marc finis pertama dan memimpin klasemen.

Kemenangan pada race San Marino memang membuat Marc Marquez berhak memimpin klasemen meski memilik poin yang sama dengan Jorge Martin.

Marc di atas Jorge Martin lantaran mengantongi kemenangan race lebih banyak (lihat dan hitung di bawah).

Manajer Ducati Davide Tardozzi pun angkat suara soal kemungkinan Alex ogah menyerang Marc di race San Marino.