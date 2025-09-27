menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Kriminal » Ada Janin Bayi di Pengolahan Air Limbah Mal Jakarta Pusat

Ada Janin Bayi di Pengolahan Air Limbah Mal Jakarta Pusat

Ada Janin Bayi di Pengolahan Air Limbah Mal Jakarta Pusat
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Ilustrasi TKP. Foto: Dok. JPNN/Ricardo

jpnn.com, JAKARTA - Janin bayi ditemukan di ruangan pengolahan air limbah gedung mal di Jalan KH. Hasyim Ashari, Kelurahan Cideng, Gambir, Jakarta Pusat, Kamis (25/9).

Polisi tengah melakukan penyelidikan dan memeriksa  dua orang saksi yakni F dan A yang menemukan pertama kali janin bayi tersebut.

Kasubdit Penmas Polda Metro Jaya AKBP Reonald Simanjuntak mengatakan berdasarkan keterangan saksi, F awalnya tengah melakukan pemantauan rutin instalasi limbah dan melihat sesuatu yang janggal keluar dari pembuangan. Saat didekati, ternyata janin bayi.

Baca Juga:

"Awal kejadian saksi yang sedang bekerja di ruangan pengolahan air limbah gedung mal melakukan pemantauan, saat itu saksi F melihat janin bayi keluar dari pembuangan air limbah," kata Reonald, Sabtu.

F lantas memanggil rekannya, saksi A yang bekerja sebagai pengelola.

Mereka lalu melaporkan temuan tersebut ke kepolisian setempat.

Baca Juga:

Kemudian, Aipda Zainal yang menerima laporan langsung berkoordinasi dengan Polsek Metro Gambir.

"Kasus ini sedang dalam penyelidikan Polsek Metro Gambir," ucapnya. ??(antara/jpnn)

Janin bayi ditemukan di ruangan pengolahan air limbah gedung mal di Jakarta Pusat.


Redaktur & Reporter : Rah Mahatma Sakti

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI