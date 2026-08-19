Ada Kabar Baik di Balik Kekalahan Bali United dari Persib Bandung

jpnn.com - Bali United memang harus menutup Dewata Challenge Series 2026 dengan kekalahan dari Persib Bandung.

Namun, Pelatih Bali United Johnny Jansen melihat hasil tersebut bukan satu-satunya hal yang perlu diperhatikan.

Serdadu Tridatu sempat dua kali memimpin sebelum akhirnya kalah 2-3 di Stadion Kapten I Wayan Dipta, Gianyar, Selasa (18/8/2026). Hasil itu menjadi kekalahan kedua Bali United di turnamen pramusim tersebut.

Baca Juga: Ini Ternyata Alasan Bali United FC Merekrut Anak John Herdman

Johnny Jansen Tetap Melihat Perkembangan

Meski gagal meraih hasil positif, Johnny menilai anak asuhnya menunjukkan kemajuan dari setiap pertandingan. Performa tersebut menjadi modal penting sebelum Bali United memasuki kompetisi resmi 2026/27.

"Hasil ini memang bukan yang kami inginkan. Namun, saya melihat perkembangan yang bagus dari pertandingan pertama hingga laga ini. Kondisi fisik dan permainan tim makin matang," ucap nakhoda asal Belanda itu.

Johnny juga menilai sejumlah gol yang bersarang ke gawang Bali United tidak sepenuhnya menggambarkan penampilan tim.

Fokus Bali United Beralih

Dewata Challenge Series kini menjadi bagian dari proses evaluasi Bali United sebelum menghadapi musim baru.

Johnny pun memilih mengambil sisi positif dari rangkaian pertandingan tersebut, sembari memperbaiki kekurangan yang masih terlihat.