Ada Kabar Penangkapan 6 Aktivis Greenpeace, Polda Metro Jaya Membantah

jpnn.com, JAKARTA - Polda Metro Jaya membantah pihaknya melakukan tindak penangkapan terhadap enam aktivis Greenpeace setelah memasang spanduk di Patung Selamat Datang di area Bundaran HI.

Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Budi Hermanto mengatakan kondisi enam aktivis tersebut lemas dan pusing setelah turun dari patung di kawasan tersebut, sehingga pihaknya membawa mereka ke Polda Metro Jaya untuk mendapat penanganan medis.

"Makanya disiapkan mobil Bidokkes dari Polda Metro Jaya dan Polres Metro Jakarta Pusat, sehingga dibawa, diberikan penanganan medis. Jadi, tidak ada penangkapan," kata Budi kepada wartawan di Jakarta, Rabu.

Budi mengatakan penanganan medis telah didokumentasikan dengan pendampingan oleh Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI).

"Tadi malam yang bersangkutan sudah kembali ke rumah masing-masing. Jadi kami luruskan, tidak ada penangkapan, tetapi kepolisian dalam hal ini memprioritaskan kondisi medis, kondisi psikis dari orang yang berada di ketinggian," tutur Budi.

Saat ditanya alasan penanganan medis dilakukan di Polda, Budi menegaskan bahwa Polda Metro Jaya memang memiliki tenaga kesehatan dari Bidang Kedokteran dan Kesehatan (Dokkes).

"Kan, Polda punya Dokkes. Enggak boleh? Kami tanya kembali. Nah itu," ujar Budi.

Sebelumnya, Polres Metro Jakarta Pusat bersama unsur TNI dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengevakuasi enam aktivis Greenpeace Indonesia yang membentangkan spanduk di atas Monumen Selamat Datang, Bundaran Hotel Indonesia (HI), Jakarta Pusat, Selasa (20/10).