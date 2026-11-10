Ada Kale di IRC 2026, Konferensi Teknologi Pendingin Dikemas Lebih Seru

jpnn.com, JAKARTA - Politeknik Negeri Bandung (POLBAN) akan menggelar Indonesian Refrigeration and Air Conditioning Engineering Conference (IRC) XI 2026 pada 13 November 2026 di Pendopo Tonny Soewandito, Politeknik Negeri Bandung.

Mengusung tema "Future-Proof HVAC-R: Efficiency, Intelligence Technology, and Low-Carbon", kegiatan ini akan membahas perkembangan teknologi refrigerasi dan tata udara yang efisien, cerdas, serta ramah lingkungan.

IRC XI 2026 menjadi forum nasional yang mempertemukan kalangan akademisi, pelaku industri, dan pemerintah untuk membahas masa depan teknologi Heating, Ventilation, Air Conditioning, and Refrigeration (HVAC-R).

Pembahasan mencakup berbagai isu strategis, mulai dari efisiensi energi, pengurangan emisi karbon, hingga pemanfaatan teknologi digital dalam sistem pendinginan.

Perkembangan teknologi HVAC-R dinilai makin penting seiring meningkatnya kebutuhan sistem pendingin di berbagai sektor.

Teknologi tersebut berperan dalam menjaga operasional pusat data (data center), mendukung penerapan konsep bangunan hijau (green building), serta meningkatkan efisiensi penggunaan energi pada gedung dan fasilitas industri.

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Melalui tema yang diangkat, IRC XI 2026 menyoroti tiga aspek utama, yakni efisiensi energi, penerapan teknologi cerdas, dan pengembangan sistem rendah karbon.

Ketiga aspek tersebut diharapkan dapat mendorong inovasi teknologi pendingin sekaligus mendukung upaya pengurangan dampak lingkungan.