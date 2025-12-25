Ada Kans KPK Periksa Aura Kasih dalam Kasus Terkait RK

menu
Penyanyi Aura Kasih menjalani sidang perdana perceraiannya di Pengadilan Agama Jakarta Selatan, Rabu (28/4). Foto: Firda Junita/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) siap mengecek informasi soal adanya aliran uang kasus dugaan korupsi proyek pengadaan iklan bank BUMD dari Ridwan Kamil kepada Aura Kasih.

Hal tersebut diungkapkan oleh Juru Bicara KPK Budi Prasetyo seperti dilansir Antara, Kamis (25/12).

“Informasi-informasi dari masyarakat seperti ini tentu menjadi pengayaan bagi penyidik, dan ini penting. Nanti kami akan cek validitas dari informasi tersebut,” kata Budi Prasetyo.

Menurutnya, salah satu cara mengecek kebenaran informasi yakni dengan memanggil pihak-pihak yang mengetahui hal tersebut.

KPK pun membuka kemungkinan memeriksa mantan gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil dan Aura Kasih untuk dimintai keterangan lebih lanjut.

“Kami akan cek, dan tentunya nanti bisa dilakukan konfirmasi kepada pihak-pihak yang bisa menjelaskan terkait dengan informasi tersebut,” bebernya.

Tidak hanya itu, Budi Prasetyo mengatakan masyarakat yang memiliki data ataupun informasi awal yang valid terkait kasus tersebut, bisa menyampaikan kepada KPK.

KPK dipastikan terus mempelajari dugaan aliran uang kasus band daerah tersebut kepada Ridwan Kamil dan pihak-pihak lainnya.

Sumber Antara
