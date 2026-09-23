Ada Kendala Pasokan Batu Bara, Listrik-BBM Aman?

jpnn.com, JAKARTA - Kementerian ESDM berupaya untuk mengalihkan pasokan batu bara dari tempat lain guna memenuhi kebutuhan industri semen.

Direktur Jenderal Mineral dan Batu bara (Dirjen Minerba) Tri Winarno mengatakan pasokan batu bara sedikit terganggu akibat surutnya sungai.

“Kalau yang semen itu, ada beberapa memang laporan terkait dengan pasokan yang kurang. Yang beberapa karena sungai surut itu. Tetapi kami berupaya untuk mengalihkan atau mencari dari tempat lain,” ujar Tri di Tangerang, Selasa (23/9).

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Tri berharap permasalahan pasokan batu bara untuk industri semen dapat teratasi pekan ini atau pekan depan.

“Mudah-mudahan solved minggu. Minggu ini atau minggu depan sudah tuntas,” kata Tri Winarno.

Sebelumnya, Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian ESDM Laode Sulaeman mengatakan angkutan batu bara di Kalimantan Timur terhambat imbas penurunan debit air sungai atau sungai yang surut.

Kekeringan sungai di Kalimantan tak hanya berdampak pada mobilitas angkutan batu bara.

Kementerian ESDM juga mengidentifikasi kelangkaan bahan bakar minyak (BBM) yang terjadi di Kalimantan disebabkan oleh sungai yang surut, sehingga menjadi kendala bagi kapal distribusi energi.