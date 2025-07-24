Ada Konser EXO hingga Raisa Akhir Pekan Ini, Warga Diimbau Hindari Kawasan GBK

jpnn.com, JAKARTA - Kawasan Gelora Bung Karno (GBK), Senayan, Jakarta Pusat, diperkirakan menjadi pusat keramaian ibu kota pekan ini.

Sejumlah agenda besar berskala nasional dan internasional digelar secara bersamaan pada 6-7 Juni 2026, mulai dari konser K-Pop EXO, konser Raisa, turnamen bulu tangkis Indonesia Open hingga festival budaya.

Lonjakan aktivitas tersebut diperkirakan membuat kawasan GBK dipadati hingga 43 ribu pengunjung dalam sehari.

Dinas Perhubungan DKI Jakarta mencatat jumlah pengunjung diperkirakan mencapai sekitar 37.800 orang pada Sabtu (6/6) dan meningkat menjadi sekitar 43.000 orang pada Minggu (7/6).

Adapun kegiatan yang berlangsung di kawasan GBK antara lain EXO Planet #6 ExhOrizon in Jakarta di Indonesia Arena, Raisa Live Concert “Love & Let Go” di JICC Plenary Hall.

Kemudian, Polytron Indonesia Open 2026 di Istora Senayan, Festival Jamu Nusantara 2026 di Hutan Kota GBK, Hero E-Sport PUBG di Tennis Indoor serta Indofest 2026 di JICC Hall B.

Melihat tingginya mobilitas masyarakat yang diperkirakan menuju kawasan Senayan, Dishub DKI menyiapkan sejumlah langkah antisipasi, termasuk pengaturan lalu lintas dan rekayasa arus kendaraan secara situasional.

Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Budi Awaluddin mengatakan pihaknya telah menempatkan petugas di sejumlah titik strategis guna menjaga kelancaran lalu lintas selama seluruh kegiatan berlangsung.