jpnn.com, JAKARTA - PT Transportasi Jakarta (Transjakarta) memperpanjang jam layanan karena adanya konser musik grup band My Chemical Romance (MCR) di Jakarta International Stadium (JIS), Jakarta Utara, pada Minggu (22/11).

Kepala Departemen Humas dan CSR Transjakarta Ayu Wardhani mengatakan bahwa layanan Transjakarta rute 14A (JIS-Monumen Nasional) akan beroperasi lebih lama, yakni hingga pukul 01.00 WIB dini hari.

"Perpanjangan jam operasional pada rute 14A ini merupakan bentuk komitmen Transjakarta dalam menyediakan transportasi publik khususnya saat arus kepulangan dari kawasan JIS menuju pusat kota," ujar Ayu dalam keterangan tertulisnya, Minggu (22/11).

Selain perpanjangan layanan pada rute 14A, Transjakarta juga mengingatkan pelanggan mengenai berbagai alternatif rute reguler serta layanan Mikrotrans yang terintegrasi langsung dengan kawasan Jakarta International Stadium.

Pelanggan dapat memanfaatkan titik pemberhentian berikut untuk menuju maupun kembali dari lokasi acara:

Halte Jakarta International Stadium (JIS)

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- Rute 12P: St. LRT Pegangsaan – JIS

- Koridor 14: Jakarta International Stadium – Senen (beroperasi 24 jam)