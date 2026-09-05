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Ada Legenda di Samping Shin Tae-yong, Persija Resmi Rekrut Francis Wewengkang

Ada Legenda di Samping Shin Tae-yong, Persija Resmi Rekrut Francis Wewengkang
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Pengumuman Francis Wewengkang sebagai asisten pelatih baru Persija Jakarta untuk Super League 2026/27. Foto: Dokumentasi Persija

jpnn.com - Persija Jakarta menambah jajaran asisten pelatih dengan merekrut Francis Wewengkang.

Pria kelahiran 10 Januari 1971 itu bukan wajah baru di sepak bola Jakarta karena pernah memperkuat Persija pada musim 2005 hingga 2007.

Manajer Persija Ardhi Tjahjoko menyambut positif kedatangan pelatih asal Manado tersebut.

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Apalagi, kehadiran Enal -panggilan akrab Francis Wewengkang- diharapkan bisa memberikan dampak positif bagi tim.

"Francis Wewengkang adalah nama senior yang kami yakini dapat memperkuat barisan kepelatihan Persija," ujar pria kelahiran 15 Mei 1967 itu.

"Pengalaman panjang yang dimilikinya, baik sebagai pemain maupun pelatih, tentu menjadi nilai tambah bagi tim."

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Kehadiran Francis Wewengkang diharapkan bisa memperkaya ilmu dan pengalaman jajaran kepelatihan Persija di bawah arahan pelatih utama, Shin Tae-yong.

Keduanya akan bekerja sama dalam memantau sekaligus mengembangkan para pemain Macan Kemayoran.

Persija Jakarta menambah komposisi asisten pelatih dengan merekrut Francis Wewengkang, Sabtu (5/9)

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