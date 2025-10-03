Ada Longsor di Lintas Sekayu–Lubuklinggau, Pengendara Diminta Hati-Hati
jpnn.com, MUSI BANYUASIN - Longsor memakan bahu jalan lintas Sekayu–Lubuklinggau atau tepatnya di Dusun V, Desa Tanjung Raya, Kecamatan Sanga Desa, Kabupaten Musi Banyuasin (Muba).
Longsor sendiri terjadi akibat hujan deras yang mengguyur wilayah tersebut beberapa hari terakhir.
Tak hanya memakan bahu jalan, longsor juga mengancam pemukiman warga di sekitar lokasi.
“Sebelumnya tiga rumah warga telah terbawa longsor. Kini satu rumah lagi terdampak, bahkan balai desa sudah berada hanya satu meter dari bibir sungai,” ungkap Camat Sanga Desa Hendrik, Jumat (3/10).
Kata Hendrik, kondisi tersebut dikhawatirkan makin parah karena tanah di sekitar lokasi masih rawan longsor, ditambah curah hujan tinggi pada bulan Oktober.
“Akses jalan lintas Provinsi Sekayu–Lubuklinggau terancam terputus bila tidak segera ditangani,” kata Hendrik.
Bupati Muba M Toha Tohet menambahkan bahwa pihaknya akan segera berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).
“Untuk jalan longsor di Desa Tanjung Raya dan kerusakan di jalur lintas kabupaten Muba arah ke Lubuklinggau, kami akan menyurati Gubernur Sumsel dan PUPR pusat agar segera dilakukan perbaikan,” ungkap Toha.
Hujan deras menyebabkan longsor memakan di bahu jalan lintas Sekayu-Lubuklinggau.
