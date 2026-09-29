Ada Manuver Kakanwil Saat Ombudsman RI Kesulitan Menyidak Lapas Cibinong
jpnn.com, JAKARTA - Pihak Kantor Wilayah (Kanwil) Ditjenpas Jawa Barat rupanya sempat berkomunikasi dengan Ombudsman Jakarta Raya ketika Ombudsman RI sulit menyidak Lapas Kelas IIA Cibinong di Jawa Barat (Jabar), Rabu (23/9).
Hal demikian dikatakan anggota Ombudsman Republik Indonesia (RI) Syafrida Rachmawati Rasahan saat rapat dengan
Mulanya, Syafrida mengatakan Ombudsman RI sempat mengalami hambatan ketika menyidak Lapas Kelas IIA Cibinong.
"Eh, kami memang mengalami hambatan dalam pelaksanaan pemeriksaan di Lapas Kelas IIA Cibinong," kata dia dalam rapat, Rabu.
Dia mengatakan Ombusman sempat menunjukkan surat tugas ke Kepala Kesatuan Pengamanan Lembaga Pemasyarakatan (KPLP) Kelas IIA Cibinong untuk melakukan sidak, tetapi tak diizinkan.
"Kami sudah menyampaikan kepada petugas, yaitu Kepala KPLP surat tugas sama seperti kami datang ke tiga lapas sebelumnya, tetapi ini tetap tidak diizinkan," ujar Syafrida.
Dia mengatakan anggota Ombudsman yang hendak sidak menunggu 30 menit dan tak kunjung menerima kepastian sidak.
"Setelah melakukan menunggu selama 30 menit, kami tidak juga mendapatkan informasi," ujar Syafrida.
Kakanwil Ditjenpas sempat berkomunikasi dengan Ombudsman Jakarta Raya ketika Ombudsman RI sulit menyidak Lapas Cibinong.
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