Ada Misi yang Belum Tuntas saat Timnas Indonesia Menantang Oman

jpnn.com - Timnas Indonesia memiliki tantangan tersendiri saat menjamu Oman pada agenda FIFA Matchday Juni 2026.

Menurut jadwal, pertandingan Indonesia vs Oman akan berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta, Jumat (5/6/2026) pukul 20.00 WIB.

Selain memburu hasil positif di hadapan pendukung sendiri, Skuad Garuda juga berupaya mengakhiri catatan panjang tanpa kemenangan saat berhadapan dengan negara asal Timur Tengah tersebut.

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Menilik sejarah pertemuan kedua tim, Indonesia terakhir kali mampu mengatasi Oman pada penghujung dekade 1980-an. Setelah itu, Garuda belum pernah lagi merasakan kemenangan ketika bertemu tim berjuluk Al-Ahmar itu.

Data head to head menunjukkan Indonesia dan Oman sudah enam kali saling berhadapan. Dari jumlah tersebut, Indonesia mengoleksi dua kemenangan yang diraih secara beruntun di ajang King's Cup pada 1987 dan 1988.

Namun, cerita berbeda terjadi pada pertemuan-pertemuan berikutnya. Ketika kembali menghadapi Oman dalam laga persahabatan tahun 2007, Indonesia harus kalah dengan skor tipis 0-1.

Dua tahun kemudian, kedua negara kembali dipertemukan pada Kualifikasi Piala Asia 2011. Indonesia sempat menahan Oman tanpa gol pada pertemuan pertama, tetapi kalah 1-2 pada duel berikutnya.

Laga terbaru antara kedua tim berlangsung pada 2021. Saat itu, Timnas Indonesia yang masih ditangani Shin Tae Yong menyerah 1-3 dalam pertandingan uji coba internasional.