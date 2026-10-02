Ada Motor Meledak di Practice MotoGP Jepang, Bendera Merah!
jpnn.com - TOCHIGI - Red flag atau bendera merah terpaksa dikibarkan pada Practice MotoGP Jepang di Motegi, Jumat (2/10) siang WIB.
Panitia memutuskan mengibarkan bendera pertanda tak boleh ada motor dan pokoknya gak boleh ada kegiatan balapan di lintasan itu, karena lintasan dipenuhi bekas kecelakaan di trek lurus utama.
Kecelakaan melibatkan pembalap Jepang Ai Ogura.
"Kabar buruk kembali menimpa pembalap tuan rumah setelah insiden cedera Takaaki Nakagami (di FP1), kali ini mesin Aprilia milik Ai Ogura meledak di trek lurus utama. Ogura menepikan motornya dengan aman. Bendera merah," ulasan awak Crash.
Kecelakaan itu terjadi belum sampai sepuluh menit (dari 60 menit) practice berlangsung.
Saat bendera merah berkibar Pedro Acosta memimpin practice.
Sesi practice ini menjadi klasifikasi pembalap yang lulus langsung ke kualifikasi utama (Q2) atau harus melakoni Q1.
Sepuluh terbaik pada practice berhak langsung ke Q2, sementara sisanya harus berjibaku di Q1. Hanya Top 2 pada Q1 yang kemudian berhak naik ke Q2 bergabung dengan sepuluh rider lainnya.
Saat bendera merah berkibar Pedro Acosta memimpin practice MotoGP Jepang 2026. Sekarang benderanya sudah turun.
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