Ada Mutasi Lagi di Polri, Brigjen Ade Safri Simanjuntak Jadi Widyaiswara

jpnn.com - Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto (SAS) kembali melakukan mutasi terhadap sejumlah perwira tinggi (pati) dan perwira menengah (pamen) di lingkungan Polri.

Salah satu yang mengalami pergantian adalah jabatan Direktur Tindak Pidana Ekonomi Khusus (Dittipideksus) Bareskrim Polri.

Kadiv Humas Polri Irjen Johnny Eddizon Isir dalam keterangannya di Jakarta, Selasa (13/10/2026), mengatakan mutasi itu berdasarkan Surat Telegram Kapolri Nomor ST/2262/X/KEP./2026 tertanggal 12 Oktober 2026.

Mutasi ini mencakup sejumlah jabatan di lingkungan Divisi Hubungan Internasional (Divhubinter) Polri, Bareskrim Polri, Korps Brimob Polri, Lembaga Pendidikan dan Pelatihan (Lemdiklat) Polri, serta kepolisian kewilayahan.

Pada Divhubinter Polri, Brigjen Pol. Herry Dian Dwiharto dari Widyaiswara Utama Tingkat II Sespim Lemdiklat Polri mengemban jabatan baru sebagai Analis Kebijakan Utama Bidang NCB/Interpol Divhubinter Polri.

Pada lingkungan Bareskrim Polri, Brigjen Pol. Ade Safri Simanjuntak yang sebelumnya menjabat Dirtipideksus Bareskrim Polri, dimutasi menjadi Widyaiswara Kepolisian Tingkat II Sespim Lemdiklat Polri.

Jabatan tersebut selanjutnya diemban Kombes Pol. Suhasto yang sebelumnya menjabat sebagai Pemeriksa Inafis Kepolisian Madya Tingkat I Bareskrim Polri.

Kemudian, Kombes Pol. Afrisal yang sebelumnya menjabat Penyidik Madya Tingkat II diangkat menjadi Pemeriksa Inafis Kepolisian Madya Tingkat I.