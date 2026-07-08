Ada Oknum Diduga Ancam Buka Aib Ruben Onsu, Kuasa Hukum Beri Peringatan Tegas

jpnn.com, JAKARTA - Pembawa acara Ruben Onsu tengah memperjuangkan hak asuh anak. Dia bahkan telah mendaftarkan gugatan perihal tersebut ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

Namun, di tengah perjuangan Ruben Onsu tersebut, muncul ancaman yang diduga dari pihak keluarga, yang ingin membongkar rahasia pribadi atau aibnya ke publik.

Kuasa hukum Ruben Onsu, Minola Sebayang lantas memberikan respons tegas atas dugaan ancaman tersebut.

"Saya mau ingatkan siapa pun itu ya, keluarga, adik, teman Ruben kalau misalnya kemudian dalam rangka Ruben ingin memperjuangkan haknya untuk mendapatkan waktu berkumpul bersama dengan anaknya yang dijamin oleh undang-undang, kemudian mengancam membuka aib berarti ingin mempermalukan tanpa ada konteks, ini juga merupakan perbuatan melawan hukum dan kami juga bisa melaporkan," ujar Minola Sebayang di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan, Senin (6/7).

Dia mengingatkan semua pihak bahwa Indonesia merupakan negara hukum.

Menurutnya, pernyataan-pernyataan yang mengarah pada ancaman untuk membuka hal-hal pribadi, yang tidak ada kaitannya dengan kepentingan anak sudah menunjukkan adanya niat jahat.

Dia pun menilai tindakan tersebut sama sekali tidak ada hubungannya dengan membela kepentingan anak-anak Ruben.

"Ini negara hukum, jangan ancam Ruben dengan membuka hal-hal yang tidak seharusnya dibuka karena tidak ada konteksnya. Berarti ini berdiri sendiri ingin mempermalukan niat dan tujuannya sudah ada," ucap Minola Sebayang.