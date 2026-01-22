Ada Pekerjaan Overpass, Tol Palembang-Betung Seksi 3 Diterapkan Buka-Tutup

jpnn.com, PALEMBANG - PT. Hutama Karya (Persero) melakukan pengaturan rekayasa lalu lintas berupa buka tutup jalur pada Jalan Nasional Lintas Timur Sumatra, Palembang-Betung KM 69-71 arah ke Jambi maupun sebaliknya.

Buka-Tutup dilakukan pada malam hari mulai tanggal 30–31 Januari 2026, 1-2 Februari 2026, dan 11-14 Februari 2026 tepatnya pukul 22.00-05.00 WIB, dengan durasi kurang lebih setiap 60 menit.

Skema yang diberlakukan yakni 60 menit penutupan diikuti 60 menit pembukaan, berlanjut hingga waktu yang dijadwalkan.

Executive Vice President (EVP) Sekretaris Perusahaan Hutama Karya Mardiansyah menyampaikan bahwa pemberlakuan buka tutup disebabkan adanya pekerjaan pembangunan overpass di STA 111+250.

Pengaturan lalu lintas ini merupakan langkah mitigasi untuk memastikan keselamatan pengguna jalan selama pekerjaan berlangsung, serta mendukung kelancaran pelaksanaan konstruksi di lapangan.

“Agar lalu lintas tetap aman dan terkendali selama proses pekerjaan berlangsung, kami berkoordinasi dengan Ditlantas Polda Sumsel, Satlantas Polres Banyuasin, Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Sumsel Kementerian Pekerjaan Umum (PU), serta Dinas Perhubungan Kabupaten Banyuasin,” sampai Mardiansyah, Kamis (22/1).

Upaya lainnya yang dilakukan untuk memastikan keselamatan dan kenyamanan pengguna jalan, jalur buka-tutup dilengkapi dengan akses jalan darurat untuk ambulans dan mobil pemadam kebakaran yang digunakan apabila situasi darurat terjadi.

Selain itu, jalur buka tutup akan dilengkapi rambu-rambu, marka, penerangan, serta perangkat keselamatan lainnya.