Ada Pemandangan Menyejukkan Menjelang FC Seoul vs Persib Bandung

jpnn.com - Pertemuan FC Seoul dan Persib Bandung di AFC Champions League Two (ACL Two) 2026/27 tidak hanya menghadirkan cerita tentang persaingan di lapangan.

Sehari sebelum pertandingan, suporter kedua klub memperlihatkan sisi lain dari sepak bola.

Viking Persib Club (VPC), Viking Korea, dan kelompok suporter FC Seoul, Suhoshin, berkumpul dalam suasana akrab di Seoul.

Mereka membangun hubungan baik melalui berbagai kegiatan, mulai dari berbincang, bertukar merchandise, hingga bermain fun football bersama.

Suporter Persib dan FC Seoul berkumpul. Foto: Persib.

Pertemuan tersebut digelar untuk mempererat hubungan sekaligus membangun suasana positif menjelang pertandingan di Seoul World Cup Stadium, Rabu (16/9/2026).

Tidak ada rivalitas dalam pertemuan itu. Para suporter justru menikmati waktu bersama sebelum nantinya memberikan dukungan kepada klub masing-masing.

Deputy CEO PT Persib Bandung Bermartabat Adhitia Putra Herawan turut hadir dan ikut bermain dalam fun football.