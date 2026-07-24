Ada Pemerasan Modus Polisi Gadungan di Banyumas, Korbannya 3 Orang

jpnn.com - Personel Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Polresta Banyumas mengungkap kasus dugaan pemerasan dan penipuan berkedok anggota kepolisian dengan menetapkan dua pria sebagai tersangka.

Kapolresta Banyumas Kombes Petrus P Silalahi mengatakan pengungkapan kasus bermula dari laporan yang diterima pada 21 Juli 2026 terkait dugaan pemerasan yang terjadi pada tanggal 19 Juli di Desa Pliken, Kecamatan Kembaran, Banyumas.

"Pelaku mengaku sebagai anggota kepolisian untuk menakut-nakuti korban," katanya.

Dia mengatakan peristiwa itu bermula ketika korban MF (15), warga Kecamatan Pekuncen, bersama BK (15), warga Kecamatan Purwojati, dan sejumlah rekannya datang ke Desa Pliken sekitar pukul 01.30 WIB untuk menonton balap liar.

Setelah diminta meninggalkan lokasi oleh penjaga sebuah gudang plastik, rombongan korban melintas di jalan raya Desa Pliken.

Akan tetapi saat berada di dekat Masjid Al Mutaqim, mereka dihentikan oleh beberapa orang tak dikenal dan diarahkan menuju sebuah bengkel sepeda motor di sebelah timur Sekolah Dasar Negeri 2 Pliken.

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Di lokasi tersebut, para pelaku yang merupakan polisi gadungan meminta uang sebesar Rp 4 juta kepada para korban.

Karena mengaku tidak memiliki uang, para korban kemudian diminta menyerahkan telepon genggam mereka setelah pelaku mengaku sebagai anggota kepolisian.