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Ada Penemuan Mayat Perempuan Terikat Lakban di Padang, Polisi Bergerak

Ada Penemuan Mayat Perempuan Terikat Lakban di Padang, Polisi Bergerak
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Ilustrasi TKP. Foto: Dok. JPNN/Ricardo

jpnn.com - Penyidik Polresta Padang, Sumatera Barat (Sumbar) mendatangi lokasi penemuan mayat yang terikat lakban pada Minggu (8/11) malam.

Jasad korban itu ditemukan di dalam kamar rumah kontrakan yang berlokasi di Jalan Baru Perumnas Indarung, Lubuk Kilangan, Kota Padang.

Kepala Satuan Reserse Kriminal Polresta Padang Kompol M Yasin menyebut timnya turun ke lokasi untuk melakukan olah tempat kejadian perkara (TKP).

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"Setelah menerima informasi peristiwa dari masyarakat sore tadi, kami langsung mendatangi lokasi untuk penanganan," kata Kompol M Yasin yang memimpin langsung proses olah TKP di Padang.

Untuk melakukan olah TKP, Satreskrim Polresta Padang menurunkan tim dari Unit Identifikasi beserta Unit Operasional yang biasa dikenal sebagai Tim Klewang.

Proses olah TKP yang merupakan bagian dari metode pemeriksaan dan penyelidikan juga melibatkan personel piket Pamapta, dan Kepolisian Sektor Lubuk Kilangan hingga malam sekitar pukul 20.00 WIB.

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Dia menyebut saat datang ke lokasi kejadian, jasad korban berada di dalam kamar tertimpa kasur dan sudah mengeluarkan bau tidak sedap.

Petugas juga mendapati tubuh korban diikat menggunakan lakban pada bagian kaki, tangan, leher, hingga mulut.

Penyidik Polresta Padang mendatangi lokasi penemuan mayat perempuan yang terikat lakban di daerah Indarung, pada Minggu (8/11) malam.

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