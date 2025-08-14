Ada Penggeledahan oleh KPK di Depok terkait Korupsi Kuota Haji
jpnn.com - Tim Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggeledah rumah di Depok, Jawa Barat pada Rabu (13/8/2025).
Penggeledahan dilakukan KPK terhadap rumah milik pihak terkait kasus dugaan korupsi dalam penentuan kuota dan penyelenggaraan ibadah haji pada Kementerian Agama tahun 2023-2024.
"Dari penggeledahan rumah pihak terkait yang berlokasi di Depok, diamankan satu unit kendaraan roda empat, serta beberapa aset," ujar Juru Bicara KPK Budi Prasetyo saat dikonfirmasi ANTARA dari Jakarta, Rabu.
Budi mengatakan bahwa beberapa aset yang disita KPK dari pihak terkait tersebut meliputi aset properti.
Sebelumnya, KPK mengumumkan memulai penyidikan perkara dugaan korupsi dalam penentuan kuota dan penyelenggaraan ibadah haji pada Kementerian Agama tahun 2023-2024, yakni pada 9 Agustus 2025.
Pengumuman tersebut dilakukan KPK setelah meminta keterangan kepada mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas pada 7 Agustus 2025.
Pada saat itu, KPK juga menyampaikan sedang berkomunikasi dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI untuk menghitung kerugian keuangan negara dalam kasus tersebut.
KPK pada 11 Agustus 2025, mengumumkan penghitungan awal kerugian negara dalam kasus tersebut mencapai Rp1 triliun lebih. Pada tanggal yang sama, KPK mencegah tiga orang untuk bepergian ke luar negeri, dan salah satunya adalah mantan Menag Yaqut Cholil Qoumas.
Tim KPK melakukan penggeledahan di Depok, Jawa Barat terkait kasus korupsi kuota haji khusus era Menag Gus Yaqut Cholil Qoumas.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Dirut PT Sritex Iwan Kurniawan Lukminto Tersangka Korupsi, Langsung Ditahan Kejagung
- Pejabat UGM Terjerat Korupsi Pengadaan Fiktif, Kampus Merespons Begini
- 13 Asosiasi Keluhkan Aturan Batas Maksimal Haji Khusus 8 Persen
- Bupati Pati Sudewo Diduga Ikut Terima Suap di DJKA Kemenhub
- Prihatin Mendengar Korupsi Kuota Haji, Dimyati Dorong Muktamar NU Dipercepat
- KPK Selesaikan Penyidikan Kasus Korupsi USD15 Juta di PT PGN, Segera Disidangkan