Ada Perbaikan di Sejumlah Tol Jakarta-Cikampek, Waspada Macet

jpnn.com, JAKARTA - PT Jasamarga Transjawa Tol (JTT) mengumumkan tengah melakukan perbaikan di sejumlah titik ruas Tol Jakarta-Cikampek.

Kegiatan itu dilakukan sebagai dari upaya menjaga keandalan infrastruktur dan kualitas layanan tol.

"Kegiatan pemeliharaan ini dilakukan untuk memastikan kondisi jalan tetap optimal, guna mendukung perjalanan pengguna jalan yang aman, nyaman, dan lancar," kata Senior Manager Representative Office 1 PT Jasamarga Transjawa Tol, Jauzy Anbiya, di Karawang, Selasa.

Dia menyampaikan, sebagai salah satu koridor utama mobilitas dan logistik nasional, Tol Jakarta-Cikampek memerlukan pemeliharaan rutin untuk menjaga standar pelayanan dan keselamatan pengguna jalan.

"JTT terus berupaya melaksanakan pekerjaan secara efektif dengan tetap memperhatikan kelancaran arus lalu lintas di sekitar lokasi pekerjaan," katanya.

Sementara itu, Vice President Corporate Secretary & Legal PT JTT, Dary Achmad Budi menyampaikan selama pekerjaan berlangsung JTT tetap mengutamakan kelancaran lalu lintas.

Hal tersebut dilakukan dengan menyiapkan rekayasa lalu lintas secara situasional serta memastikan area pekerjaan dilengkapi perlengkapan keselamatan sesuai standar operasional.

"Kami memohon maaf atas potensi ketidaknyamanan yang mungkin dirasakan selama pekerjaan berlangsung," katanya.