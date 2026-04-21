Ada Perintah Pendataan Ulang Honorer, Pak Anwar Menjelaskan Tujuannya

jpnn.com - PALU - Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng) melakukan pendataan ulang honorer yang berada di semua Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkup pemda setempat.

Pendataan ulang seluruh honorer atas perintah Gubernur Sulteng Anwar Hafid.

“Laporan saja tidak cukup. Saya butuh bukti, karena di lapangan masih banyak yang belum dibayar,” kata Gubernur Sulteng Anwar Hafid dalam rapat bersama seluruh Kepala OPD lingkup Pemprov Sulteng di Palu, Senin (20/4).

Sebagai langkah konkret, gubernur meminta seluruh OPD segera mengumpulkan data lengkap tenaga honorer, beserta Surat Keputusan (SK) sebagai dasar penataan yang transparan dan menyeluruh.

Dia juga menegaskan kesiapannya untuk bertanggung jawab penuh atas kebijakan yang diambil demi menyelesaikan persoalan tersebut.

Dia menegaskan komitmen kuat Pemprov Sulteng untuk menuntaskan persoalan tenaga honorer, yang hingga kini masih menghadapi ketidakjelasan status dan pembayaran.

Gubernur secara tegas mengkritisi laporan administratif yang dinilai tidak mencerminkan kondisi nyata di lapangan.

Dia mengaku menemukan masih banyak tenaga honorer yang belum menerima haknya, meskipun laporan resmi menyebutkan persoalan telah terselesaikan.