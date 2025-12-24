Ada Pesan Federico Barba Sebelum Persib Bandung Menjamu PSM Makassar, Apa Itu?

jpnn.com - Skuad Persib Bandung terus mematangkan persiapan menjelang laga tunda pekan ke-8 BRI Super League melawan PSM Makassar.

Pertandingan Persib vs PSM akan digelar di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Sabtu (27/12/2025).

Bek Persib Federico Barba menjelaskan timnya tengah melakukan persiapan intensif untuk menjamu klub tertua di Indonesia tersebut.

Barba Pastikan Persib Siap Hadapi PSM

Menurutnya, seluruh pemain fokus memahami karakter permainan lawan agar siap menghadapi tantangan dari tim asal Sulawesi Selatan itu.

"Kami baru mulai berbicara tentang mereka. Seperti di laga sebelumnya, pelatih melakukan persiapan dengan sangat baik dan memberi kami masukan soal lawan, kami coba menangkapnya," ucap Barba.

Pemain asal Italia itu mengaku siap apabila Bojan Hodak menurunkannya sebagai starter.

Kondisi Fisik Terjaga, Barba Siap Tampil Maksimal

Barba menyebut kondisi fisiknya tetap terjaga setelah sebelumnya tampil menghadapi Bhayangkara Presisi Lampung FC pada 21 Desember 2025.

"Saya merasa lebih baik dan penting bagi saya untuk melakukan latihan."