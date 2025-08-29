Ada Polwan di Antara 8 Wanita yang masih Bertahan di Kejuaraan Dunia BWF 2025

jpnn.com - PARIS – Putri Kusuma Wardani menjadi satu dari delapan kontestan perempat final tunggal putri Kejuaraan Dunia BWF 2025.

Peluang Putri KW untuk melaju ke semifinal BWF World Championships 2025 itu tak bisa dibilang sulit, tak bisa jua disebut gampang.

Putri, Polwan berpangkat Bripda yang kini bertengger di peringkat sembilan dunia (makin dekat dengan ranking tujuh Gregoria Mariska) itu, harus menghadapi tunggal putri senior India Pusarla V Sindhu di Adidas Arena, Paris, Jumat (29/8) sore WIB.

Baca Juga: Indonesia Punya 9 Wakil di 16 Besar Kejuaraan Dunia BWF 2025

Putri si anak Tangerang tak perlu kalah sebelum berperang. Putri pernah menang dari Pusarla -dua kali dari empat pertemuan.

Namun, Putri pun tak boleh merasa di atas angin, lantaran Pusarla sedang on fire, terbukti dengan menyingkirkan peringkat kedua dunia Wang Zhi Yi (China) di 16 Besar kemarin.

"Jelas, tidak banyak yang perlu saya buktikan. Tahun lalu atau awal tahun ini performa saya tidak bagus. Ada banyak pasang surut, dan juga ada cedera di mana, hal-hal tidak berjalan sesuai keinginan saya," ujar Pusarla seusai menaklukkan Wang Zhi Yi.

Baca Juga: Nomor 1 Dunia Tumbang di 32 Besar Kejuaraan Dunia BWF 2025

"Namun, saya pikir latihan yang saya lakukan dan banyak diskusi dengan pelatih, membuat saya bisa lebih fokus," tutur Pusarla.

Pemenang duel Putri Kusuma vs Pusarla nanti di semifinal akan berhadapan dengan pemenang dari pertarungan Akane Yamaguchi vs Han Yue. Bagan selengkapnya cek di bawah ini. (bwf/jpnn)