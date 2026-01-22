menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Olahraga » Liga Indonesia » Ada Potensi Besar Persib Bandung Turun Takhta Besok

Ada Potensi Besar Persib Bandung Turun Takhta Besok

Ada Potensi Besar Persib Bandung Turun Takhta Besok
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Pasukan Borneo FC berlatih. Foto: diambil dari borneofc

jpnn.com - SURAKARTA - Dua dari tiga penghuni Top 3 klasemen Super League, yakni Borneo FC dan Persija Jakarta merumput pada Jumat (23/1).

Borneo FC bertandang ke markas Persis Solo, sementara Persija Jakarta memainkan laga kandang menjamu Madura United.

Pesut Etam -julukan Borneo FC, punya peluang menang dari Persis Solo.

Baca Juga:

Jika itu terjadi, takhta klasemen pun untuk sementara berada di kepala Borneo FC.

Baca Juga:

Dengan jarak satu angka yang memisahkan Persib di puncak dengan Borneo FC di posisi kedua, perubahan pucuk klasemen bisa sering terjadi.

Pelatih Borneo FC Fabio Lefundes mengatakan timnya datang ke Solo dengan semangat baru untuk meraih hasil yang lebih baik.

Ada kemungkinan Persib Bandung turun takhta besok. Kok, bisa begitu. Cek jadwal dan klasemen di sini.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI