Ada Potensi Besar Persib Bandung Turun Takhta Besok
Kamis, 22 Januari 2026 – 08:02 WIB
jpnn.com - SURAKARTA - Dua dari tiga penghuni Top 3 klasemen Super League, yakni Borneo FC dan Persija Jakarta merumput pada Jumat (23/1).
Borneo FC bertandang ke markas Persis Solo, sementara Persija Jakarta memainkan laga kandang menjamu Madura United.
Pesut Etam -julukan Borneo FC, punya peluang menang dari Persis Solo.
Jika itu terjadi, takhta klasemen pun untuk sementara berada di kepala Borneo FC.
Dengan jarak satu angka yang memisahkan Persib di puncak dengan Borneo FC di posisi kedua, perubahan pucuk klasemen bisa sering terjadi.
Pelatih Borneo FC Fabio Lefundes mengatakan timnya datang ke Solo dengan semangat baru untuk meraih hasil yang lebih baik.
Ada kemungkinan Persib Bandung turun takhta besok. Kok, bisa begitu. Cek jadwal dan klasemen di sini.
