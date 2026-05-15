menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Olahraga » Moto GP » Ada Potensi Pemimpin Klasemen MotoGP Berganti di Catalunya Akhir Pekan Ini

Ada Potensi Pemimpin Klasemen MotoGP Berganti di Catalunya Akhir Pekan Ini

Ada Potensi Pemimpin Klasemen MotoGP Berganti di Catalunya Akhir Pekan Ini
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Jorge Martin. Foto: Lluis Gene/AFP

jpnn.com - BARCELONA - Penghuni pucuk klasemen MotoGP 2026 ada kemungkinan berganti setelah MotoGP Catalunya di Circuit de Barcelona-Catalunya akhir pekan ini.

Itu lantaran Jorge Martin yang sedang on fire, hanya berjarak satu poin dari pemimpin klasemen, yakni Marco Bezzecchi.

Martin sedang dalam momentum yang tepat.

Baca Juga:

Kemenangan ganda di MotoGP Prancis dua pekan lalu menjadi bukti si juara dunia 2024 itu menemukan performa terbaiknya.

Si pemilik motor nomor 89 itu memenangi sprint dan grand prix di Prancis dengan cara yang luar biasa.

Martin menang dengan sarat perjuangan, aksi, dan bukan keberuntungan atau kebetulan.

Baca Juga:

"Kepercayaan diri saya selalu meningkat. Setiap lap adalah kesempatan untuk lebih mengenal motor. Ini (Catalunya) salah satu trek tersulit, tetapi saya suka," kata Martin.

"Ada kenangan yang sangat baik dan juga sangat buruk dari trek ini. Ya, saya patah kaki di sini saat Moto3."

Lihat jadwal lengkap MotoGP Catalunya 2026 di sini. Jangan sampai ketinggalan. Cek juga klasemen.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI