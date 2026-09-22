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Ada Pria Tewas Tergantung di Kawasan GOR Muara Enim

Ada Pria Tewas Tergantung di Kawasan GOR Muara Enim
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Jasad korban dibawa ke RSUD HM Rabain Muara Enim. Foto: dokumen Polres Muara Enim.

jpnn.com - Warga di kawasan GOR Muara Enim dihebohkan penemuan mayat seorang pria dalam kondisi tergantung di pohon, Selasa (22/9/2026) pagi.

Korban diketahui bernama Sagino (43). Mayatnya ditemukan di depan Kantor Imigrasi Muara Enim di Jalan Lintas Prabumulih-Muara Enim.

Saat ditemukan, korban masih mengenakan helm putih. Korban ditemukan tergantung menggunakan sarung dan tali berwarna biru.

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Penemuan mayat pertama kali diketahui seorang saksi bernama Santoso (30)yang saat itu melintas di sekitar lokasi. Dia melihat sesuatu yang tergantung di pohon dan setelah didekati diketahui ternyata mayat laki-laki.

"Awal mula kejadian pada saat saya melintas dan melihat bahwa ada yang tergantung seperti manusia. Kemudian setelah dilihat lebih dekat, ternyata seorang laki-laki," ungkap Santoso.

Setelah menerima laporan, personel SPKT, Kaur Identifikasi dan piket fungsi Polres Muara Enim mendatangi lokasi sekitar pukul 09.00 WIB untuk mengamankan TKP dan melakukan olah tempat kejadian perkara.

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Jasad korban kemudian dievakuasi menggunakan mobil jenazah menuju RSUD HM Rabain Muara Enim untuk menjalani pemeriksaan luar.

Dari pemeriksaan awal dokter jaga, tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan pada tubuh korban. Polisi juga menemukan dompet beserta sejumlah identitas korban, termasuk KTP dalam kondisi lengkap.

Warga dihebohkan penemuan mayat seorang pria bernama Sagino (43) yang tewas tergantung di kawasan GOR Muara Enim. Begini informasinya.

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