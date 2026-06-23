Ada Pria Tinggi Besar Membuntuti Lionel Messi, Tak Sendiri

jpnn.com - NEW JERSEY - Norwegia menyusul Prancis yang lulus ke 32 Besar Piala Dunia 2026.

Tak lama setelah Prancis menang 3-0 dari Irak, Norwegia pun menundukkan Senegal 3-2 di New Jersey, Selasa (23/6) pagi WIB.

Hasil yang membuat Norwegia menyamai poin Prancis dan pada matchday 3 Grup I nanti, juara dan runner up akan dipastikan dengan laga Prancis vs Norwegia.

Pada laga versus Senegal tadi, Norwegia mendapat dua dari tiga golnya dari brace Erling Braut Haaland.

Erling Haaland pun kini mengoleksi empat gol, setelah pada laga melawan Irak di MD1 juga mengukir brace.

Pada daftar top skor Piala Dunia 2026 atau lis kandidat peraih Sepatu Emas, Haaland yang memiliki tinggi badan 195 cm itu membuntuti Lionel Messi. Haaland tak sendiri, juga ada Kylian Mbappe. (fifa/jpnn)

Daftar Top Skor Piala Dunia 2026 (5 Besar)

fifa

Hasil Pertandingan Piala Dunia 2026 (hingga Selasa, 23/6 pukul 09.15 WIB)

MD 1

Grup A: Meksiko vs Afrika Selatan 2-0

Grup A: Korea vs Ceko 2-1

Grup B: Kanada vs Bosnia and Herzegovina 1-1

Grup D: Amerika Serikat vs Paraguay 4-1

Grup B: Qatar vs Swiss 1-1

Grup C: Brasil vs Maroko 1-1

Grup C: Haiti vs Skotlandia 0-1

Grup D: Australia vs Turki 2-0

Grup E: Jerman vs Curacao 7-1

Grup F: Belanda vs Jepang 2-2

Grup E: Pantai Gading vs Ekuador 1-0

Grup F: Swedia vs Tunisia 5-1

Grup H: Spanyol vs Tanjung Verde 0-0

Grup G: Belgia vs Mesir 1-1

Grup H: Arab Saudi vs Uruguay 1-1

Grup G: Iran vs Selandia Baru 2-2

Grup I: Prancis vs Senegal 3-1

Grup I: Irak vs Norwegia 1-4

Grup J: Argentina vs Aljazair 3-0

Grup J: Austria vs Yordania 3-1

Grup K: Portugal vs Kongo 1-1

Grup L: Inggris vs Kroasia 4-2

Grup L: Ghana vs Panama 1-0

Grup K: Uzbekistan vs Kolombia 1-3

MD2 Grup

Grup A: Ceko vs Afrika Selatan 1-1

Grup B: Swiss vs Bosnia and Herzegovina 4-1

Grup B: Kanada vs Qatar 6-0

Grup A: Meksiko vs Korea 1-0

Grup D: Amerika Serikat vs Australia 2-0

Grup C: Skotlandia vs Maroko 0-1

Grup C: Brasil vs Haiti 3-0

Grup D: Turki vs Paraguay 0-1

Grup F: Belanda vs Swedia 5-1

Grup E: Jerman vs Pantai Gading 2-1

Grup E: Ekuador vs Curacao 0-0

Grup F: Tunisia vs Jepang 0-4

Grup H: Spanyol vs Arab Saudi 4-0

Grup G: Belgia vs Iran 0-0

Grup H: Uruguay vs Tanjung Verde 2-2

Grup G: Selandia Baru vs Mesir 1-3

Grup J: Argentina vs Austria 2-0

Grup I: Prancis vs Irak 3-0

Grup I: Norwegia vs Senegal 3-2

Grup J: Yordania vs Aljazair – kick off 10.00 WIB

Klasemen Grup Piala Dunia 2026

A: 1. Meksiko (Poin 6) | 2. Korea (3) | 3. Ceko (1) | 4. Afrika Selatan (1)

B: 1. Kanada (4) | 2. Swiss (4) | 3. Bosnia Herzegovina (1) | 4. Qatar (1)

C: 1. Brasil (4) | 2. Maroko (4) | 3. Skotlandia (3) | 4. Haiti (0)

D: 1. Amerika Serikat (6) | 2. Australia (3) | 3. Paraguay (3) | 4. Turki (0)

E: 1. Jerman (6) | 2. Pantai Gading (3) | 3. Ekuador (1) | 4. Curacao (1)

F: 1. Belanda (4) | 2. Jepang (4) | 3. Swedia (3) | 4. Tunisia (0)

G: 1. Mesir (4) | 2. Iran (2) | 3. Belgia (2) | 4. Selandia Baru (1)

H: 1. Spanyol (4) | 2. Uruguay (2) | 3. Tanjung Verde (2) | Arab Saudi (1)

I: 1. Prancis (6) | 2. Norwegia (6) | 3. Senegal (0) | 4. Irak (0)

J: 1. Argentina (6) | 2. Austria (3) | 3. Yordania (0) | 4. Aljazair (0)

K: 1. Kolombia (3) | 2. Kongo (1) | 3. Portugal (1) | 4. Uzbekistan (0)

L: 1. Inggris (3) | 2. Ghana (3) | 3. Panama (0) | 4. Kroasia (0)

Juara + Runner Up masing-masing grup, ditambah 8 tim peringkat ketiga terbaik masuk 32 Besar.

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