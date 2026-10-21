Ada Program Baru, MenPANRB Rini Minta Seluruh PNS dan PPPK Terlibat

jpnn.com - JAKARTA - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Rini Widyantini meminta seluruh aparatur sipil negara (ASN), baik PNS maupun PPPK, terlibat dalam program baru.

Saat ini pemerintah mempercepat transformasi digital perlindungan sosial (Perlinsos) agar penyaluran bantuan sosial (bansos) makin tepat sasaran, transparan, dan mudah diakses masyarakat.

Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah (KPTDP) menggelar Rapat Koordinasi Tingkat Menteri untuk memastikan kesiapan peluncuran nasional digitalisasi Perlinsos.

Langkah tersebut merupakan tindak lanjut arahan presiden dalam mempercepat reformasi perlindungan sosial yang inklusif dan tepat sasaran.

MenPANRB Rini Widyantini mengatakan transformasi digital pemerintah harus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

"Kami ingin memastikan bahwa transformasi pemerintahan digital benar-benar menghadirkan pelayanan yang mudah, terintegrasi, aman dan dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat," ujar Rini, Selasa (20/10).

Rini mengungkapkan hingga saat ini sebanyak 9.294.281 kepala keluarga (KK) telah melakukan registrasi Perlinsos.

Jumlah tersebut setara dengan 9,68 persen dari total 96.044.487 KK di seluruh Indonesia.