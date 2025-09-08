Ada Raker Penetapan Formasi PPPK Paruh Waktu, Nih Bocoran Kepala BKN

jpnn.com, JAKARTA - Ada rapat kerja (raker) penetapan formasi PPPK paruh waktu. Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Prof. Zudan Arif Fakrullah mengungkapkan raker ini akan mengumpulkan semua pemerintah daerah, kementerian, dan lembaga (K/L).

Dia menegaskan, raker ini khusus membahas PPPK paruh waktu yang sementara berproses. Akan dilihat perkembangan pengadaan PPPK paruh waktunya seperti apa.

"Hari Rabu (10/9) kami raker dengan semua pemda dan K/L. Kami akan cek progresnya untuk pengumuman penetapan formasi PPPK paruh waktu, pengisian DRH," kata Kepala BKN Prof. Zudan kepada JPNN, Senin (8/9).

Dia menjelaskan, pengumuman penetapan formasi PPPK paruh waktu tidak serentak. Itu sebabnya ada yang sudah mengumumkan, lainnya masih berproses.

Kecepatan penetapan formasi PPPK paruh waktu juga tergantung instansi. Bagi yang cepat mengusulkan, maka formasinya lebih dahulu ditetapkan.

Begitu juga dengan pengisian DRH PPPK paruh waktu mengikuti pengumuman penetapan formasi PPPK paruh waktu.

"Timeline pengisian DRH PPPK paruh waktu masih sesuai jadwal, yaitu batas akhirnya 15 September 2025,* kata Prof Zudan.

Dihubungi secara terpisah, Deputi Bidang Sistem Informasi Kepegawaian dan Digitalisasi Manajemen Aparatur Sipil Negara BKN Suharmen mengatakan, memang sudah ada beberapa daerah yang telah mengumumkan penetapan formasi PPPK paruh waktu. Bagi daerah yang sudah mengumumkan, bisa menetapkan tanggal pengisian daftar riwayat hidup (DRH) PPPK paruh waktunya.