Ada Saran untuk Ombudsman yang Bongkar Borok Lapas Cibinong, Patut Dipertimbangkan

jpnn.com - Anggota Komisi II DPR Muhammad Khozin memberikan saran kepada Ombudsman Republik Indonesia untuk memperkuat kerja sama dengan aparat penegak hukum.

Kerja sama itu bisa dilakukan agar pelaksanaan fungsi pengawasan oleh Ombudsman di lapangan dapat berjalan secara optimal.

"Biar lebih safe (aman), bekerja sama dengan kepolisian dan TNI, supaya ada pengamanan," kata Gus Khozin dalam rapat dengar pendapat Komisi II DPR dengan Ombudsman di kompleks parlemen, Jakarta, Selasa (29/9/2026.

Legislator Fraksi PKB itu mengatakan kewenangan Ombudsman untuk melakukan pengawasan terhadap pelayanan publik telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia.

Dengan kewenangan itu, Ombudsman bisa masuk dan melakukan pengawasan ke berbagai sektor pelayanan publik, mulai dari dinas kependudukan dan pencatatan sipil, pelayanan pertanahan, hingga lembaga pemasyarakatan (lapas).

Khozin juga mengingatkan ketentuan pidana bagi pihak yang menghalangi Ombudsman ketika menjalankan tugas.

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Menurut dia, penting bagi Ombudsman untuk terus menyosialisasikan kewenangannya kepada masyarakat maupun aparatur negara lainnya agar pelaksanaan tugas tidak keliru dipersepsikan sebagai tindakan yang melampaui kewenangan.

Di sisi lain, Khozin meminta setiap komisioner maupun jajaran Ombudsman yang melakukan penugasan di lapangan untuk mendokumentasikan seluruh proses secara terbuka. Dokumentasi dinilai penting untuk menjaga transparansi dan akuntabilitas.