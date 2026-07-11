Ada Satu Hal yang Paling Dinanti Denis Kolinger setelah Gabung Persija Jakarta

jpnn.com - Persija Jakarta bergerak cepat membenahi sektor pertahanan untuk menghadapi Super League 2026/2027.

Salah satu langkah yang diambil Macan Kemayoran ialah menunjuk bek asal Kroasia Denis Kolinger sebagai bagian dari proyek memperkuat barisan belakang.

Bek berpostur 199 sentimeter tersebut telah meneken kontrak berdurasi dua tahun.

Manajemen menilai pengalaman panjang Kolinger di sepak bola Eropa dapat memberikan keseimbangan sekaligus meningkatkan daya saing tim.

Sebelum berlabuh di Indonesia, Kolinger banyak menghabiskan kariernya di negara asalnya, Kroasia.

Dia pernah membela NK Zagreb dan NK Lokomotiva Zagreb, bahkan dipercaya memimpin tim sebagai kapten ketika memperkuat Lokomotiva.

Baca Juga: Denis Kolinger Antusias Sambut Petualangan Baru Bersama Persija Jakarta

Perjalanan profesionalnya juga membawanya merasakan atmosfer liga di Denmark bersama Vejle BK serta kompetisi Rumania saat berseragam CFR Cluj.

Presiden Persija, Mohamad Prapanca, menyebut Kolinger dipilih bukan semata karena kualitas bertahannya. Menurut dia, karakter kepemimpinan yang dimiliki pemain berusia 32 tahun itu menjadi nilai penting bagi klub.