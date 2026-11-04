Ada Sejarah Terukir saat Persib Tumbangkan Melbourne Victory 2-1

jpnn.com - BANDUNG - Persib Bandung mengukir sejarah saat berhasil mengalahkan Melbourne Victory FC 2-1 pada matchday ke-4 AFC Champions League Two (ACL 2) 2026/27 di AAMI Park, Australia.

Dalam pertandingan itu, gol penentu kemenangan Persib dicetak oleh Luka Menalo (85) dan Balsa Sekulic (90).

Sementara itu, gol tuan rumah terjadi karena gol bunuh diri Julio Cesar di menit 71.

Kemenangan ini juga mengantarkan Persib Bandung melaju ke babak 16 besar ACL 2.

Winger Persib Bandung Luka Menalo mengatakan bahwa Persib merupakan tim pertama Indonesia yang berhasil menang di Australia.

"Kami tahu pertandingan ini akan sulit. Kami sangat bangga dan senang karena saya pikir kami menjadi tim Indonesia pertama yang menang di Australia," kata Menalo seusai pertandingan, Rabu (4/11).

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Dia mengatakan bahwa Persib berhasil mengejutkan tim tuan rumah lewat gol penyama kedudukan.

Mentalitas juara yang dibangun skuad, membuat Maung Bandung bisa pulang dengan membawa tiga poin.