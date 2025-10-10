menu
Ada Sekolah Garuda, Nur Cholis Harap Anak Kurang Mampu Bisa Kuliah di Kampus Ternama
SMAN Unggulan MH Thamrin, Jakarta resmi menjadi Sekolah Garuda Transformasi yang digagas Presiden Prabowo Subianto. Foto: source for JPNN

jpnn.com, JAKARTA - SMAN Unggulan MH Thamrin, Jakarta resmi menjadi Sekolah Garuda Transformasi yang digagas Presiden Prabowo Subianto.

Program itu dirancang sebagai pendidikan unggulan untuk mencetak generasi muda berprestasi di bidang sains, teknologi, engineering, dan matematika (STEM).

Para guru berharap transformasi itu bisa memperluas akses pendidikan berkualitas secara merata di seluruh Indonesia, sekaligus memberi kesempatan kepada anak-anak bertalenta dari keluarga tidak mampu bisa kuliah di kampus ternama luar negeri.

Salah satu guru di SMAN Unggulan MH Thamrin, Nur Cholis mengaku sangat antusias dan bangga menjadi bagian dari Sekolah Garuda Transformasi.

“Kami berharap anak-anak afirmasi (tidak mampu) juga memiliki kesempatan yang sama untuk berkuliah di luar negeri seperti mereka yang berasal dari keluarga mampu,” kata Nur Cholis di SMAN Unggulan Thamrin.

Nur menjelaskan, ada tiga jalur pendaftaran untuk menjadi calon siswa SMAN Unggulan MH Thamrin.

Pertama, jalur prestasi, bagi siswa yang memiliki banyak penghargaan di bidang sains.

Kedua, jalur afirmasi, untuk siswa dari keluarga tidak mampu pemegang Kartu Jakarta Pintar (KJP).

