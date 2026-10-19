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Ada SK Kenaikan Pangkat PNS Golongan IVb di Ambon Diduga Palsu, Kok Bisa?

Ada SK Kenaikan Pangkat PNS Golongan IVb di Ambon Diduga Palsu, Kok Bisa?
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Gubernur Maluku Hendrik Lewerissa menempuh jalur hukum atas kasus SK Palsu di lingkup Pemkot Ambon (ANTARA/Dedy Azis)

jpnn.com - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Maluku sedang mengusut dugaan pemalsuan dokumen kenaikan pangkat PNS yang meencatut nama dan tanda tangan Gubernur Maluku.

Para aparatur sipil negara (ASN) di daerah itu pun diminta memanfaatkan aplikasi MyASN untuk memeriksa keabsahan surat keputusan (SK) kenaikan pangkat guna menghindari penipuan dan pemalsuan dokumen kepegawaian.

Juru Bicara Pemprov Maluku Kasrul Selang mengatakan ASN perlu memastikan setiap dokumen kepegawaian diterbitkan melalui prosedur resmi dan dapat diverifikasi melalui saluran yang disediakan pemerintah.

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Imbauan itu menyusul dugaan pemalsuan SK kenaikan pangkat PNS Golongan IVb di lingkungan Pemerintah Kota Ambon yang mencatut nama dan tanda tangan elektronik Gubernur Maluku Hendrik Lewerissa.

"Dokumen tersebut bukan merupakan produk resmi Pemerintah Provinsi Maluku. Dugaan pemalsuan ini merupakan persoalan serius yang harus ditindaklanjuti sesuai ketentuan hukum yang berlaku," kata dia di Ambon, Minggu (18/10/2026).

Kasrul menjelaskan SK kenaikan pangkat PNS khususnya Golongan IVa dan IVb harus melalui prosedur administrasi resmi menggunakan Sistem Informasi Aparatur Sipil Negara (SIASN) milik Badan Kepegawaian Negara (BKN).

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Proses penerbitan dokumen tersebut mencakup verifikasi berjenjang mulai dari Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) kabupaten/kota, Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Maluku, hingga BKN Regional IV Makassar.

Setelah seluruh persyaratan terpenuhi, BKN menerbitkan persetujuan teknis sebagai dasar penandatanganan SK secara elektronik oleh gubernur. SK digital yang sah selanjutnya tersimpan dalam akun MyASN milik PNS yang bersangkutan.

Pemprov Maluku sedang mengusut dugaan pemalsuan dokumen kenaikan pangkat PNS Golongan IVb yang meencatut nama dan tanda tangan Gubernur Maluku.

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