menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Olahraga » Liga Indonesia » Ada Sosok Penting yang Bisa Membantu Layvin Kurzawa Jika Merapat ke Persib Bandung

Ada Sosok Penting yang Bisa Membantu Layvin Kurzawa Jika Merapat ke Persib Bandung

Ada Sosok Penting yang Bisa Membantu Layvin Kurzawa Jika Merapat ke Persib Bandung
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Persib Bandung. Foto: diambil dari ileague

jpnn.com - Isu kedatangan Layvin Kurzawa ke Persib Bandung terus menarik perhatian publik sepak bola nasional.

Bek kiri asal Prancis itu disebut-sebut berpeluang melanjutkan karier di Indonesia pada putaran kedua BRI Super League 2025/26.

Nama Kurzawa mencuat setelah laporan media Prancis, Foot Mercato, mengaitkannya dengan Persib.

Baca Juga:

Pemain berusia 33 tahun itu saat ini berstatus tanpa klub seusai terakhir kali membela klub Portugal Boavista FC pada Januari 2025.

Andai rumor tersebut menjadi kenyataan, Persib akan menjadi klub Asia pertama sepanjang karier Kurzawa.

Selama ini, mantan pemain Paris Saint-Germain (PSG) itu hanya berkiprah di kompetisi Eropa, mulai dari Ligue 1, Premier League, hingga Liga Portugal.

Baca Juga:

Perbedaan kultur sepak bola dan atmosfer kompetisi tentu menjadi tantangan tersendiri bagi Kurzawa jika hijrah ke Indonesia.

Namun, Persib dinilai memiliki faktor pendukung yang dapat mempermudah proses adaptasi pemilik 14 caps di Timnas Prancis tersebut.

Isu kedatangan Layvin Kurzawa ke Persib Bandung terus menarik perhatian publik sepak bola nasional.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI