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Ada Suasana Tidak Terduga Seusai Laga Indonesia Vs Malaysia, Rahmad Darmawan Ikut Bersuara

Ada Suasana Tidak Terduga Seusai Laga Indonesia Vs Malaysia, Rahmad Darmawan Ikut Bersuara
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Suporter Timnas Indonesia. Foto: Ricardo

jpnn.com - JAKARTA - Rahmad Darmawan memberikan perhatian khusus terhadap situasi yang terjadi antara pemain Timnas Indonesia dan suporter setelah laga kontra Malaysia di FIFA ASEAN Cup 2026.

Mantan pelatih Timnas Indonesia itu menilai pemain perlu mendapat ruang untuk menenangkan diri setelah menguras tenaga di lapangan, bukan berhadapan dengan kritik keras dari tribun.

Menurut RD, tradisi pemain Timnas Indonesia menghampiri suporter setelah pertandingan memang menjadi bentuk apresiasi terhadap dukungan yang diberikan.

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Namun, kebiasaan tersebut bisa menjadi situasi yang tidak nyaman ketika hasil pertandingan tidak sesuai harapan.

"Kalau kalah, pemain masih harus ke tribun, sementara mereka sudah capek dan lelah berjuang, tetapi masih menerima kritik pedas dengan bahasa yang kasar dan memancing emosi," kata RD dalam keterangannya, Selasa (29/9).

Untuk itu, RD menawarkan cara lain agar pemain tetap bisa berkomunikasi dengan penonton tanpa harus mendatangi tribun.

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Ia menyarankan seluruh pemain Timnas Indonesia berkumpul terlebih dahulu di tengah lapangan.

Setelah itu, mereka dapat menghadap ke arah suporter untuk memberikan salam, melambaikan tangan, atau bertepuk tangan bersama.

Rahmad Darmawan menyoroti situasi yang terjadi antara pemain Timnas Indonesia dan suporter sesuai laga melawan Malaysia.

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