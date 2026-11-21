jpnn.com, JAKARTA - Pertamina Eco RunFest 2026 yang akan kembali digelar pada 6 Desember mendatang mengajak masyarakat untuk berolahraga sekaligus menerapkan gaya hidup yang lebih peduli lingkungan.

Salah satu perhatian dalam penyelenggaraan tahun ini adalah pengelolaan sampah yang dilakukan secara menyeluruh, mulai dari tahap persiapan, seluruh rangkaian kegiatan hingga acara puncak, agar sampah yang dihasilkan dapat ditangani secara bertanggung jawab.

Tahun ini, PT Pertamina (Persero) menargetkan 100 persen sampah yang dihasilkan sepanjang rangkaian kegiatan dapat terolah dan tidak berakhir di Tempat Pembuangan Akhir (TPA).

Untuk mencapai target tersebut, Pertamina kembali menggandeng Rekosistem melalui penerapan Eco Waste Management yang tidak hanya berfokus pada acara puncak 6 Desember, tetapi juga mencakup seluruh rangkaian kegiatan menuju Pertamina Eco RunFest 2026.

Memasuki penyelenggaraan ke-13, Pertamina Eco RunFest 2026 mengusung tema 'Spark the Change, Leave Zero Trace'.

Semangat ini diwujudkan melalui tujuh inisiatif ramah lingkungan atau Eco Initiatives, termasuk Eco Waste Management, yang mengajak seluruh pihak untuk lebih peduli terhadap sampah yang dihasilkan dari aktivitas sehari-hari.

VP Corporate Communication PT Pertamina (Persero) Muhammad Baron menyampaikan Pertamina Eco RunFest bukan sekadar menghadirkan ajang olahraga dan festival, tetapi juga memberikan pengalaman yang membawa manfaat bagi masyarakat dan lingkungan.

“Kami lebih melihatnya bukan hanya gengsi, tapi lebih ke manfaatnya, bahwa event ini sudah diakui oleh banyak pihak, secara internasional standarnya sudah mengikuti standar internasional dan ini bisa kita sajikan kepada masyarakat satu event lari yang berwawasan lingkungan dengan standar-standar internasional,” ujar Muhammad Baron.