Ada Temuan Cadangan Migas Baru 724 Juta Barel di Rokan, Gubernur Riau Merespons Begini
jpnn.com - PEKANBARU - Pertamina mengumumkan telah menemukan cadangan minyak dan gas baru 724 juta barel setara minyak (BOE) di Wilayah Kerja Rokan, Riau.
Gubernur Riau Abdul Wahid menyambut positif temuan cadangan minyak dan gas baru di WK Rokan, yang merupakan sumber energi migas nonkonvensional.
Dia mengaku sudah mendengar hal yang disampaikan oleh Direktur Utama PT Pertamina (Persoro) Simon Aloysius Mantiri itu.
Menurut Abdul Wahid, sumber energi itu selama ini belum bisa dieksploitasi dengan cara konvensional.
"Iya sudah (tahu), ini 'unconventional drilling’," katanya ketika dikonfirmasi di Pekanbaru, Riau, Sabtu (13/9).
Lebih lanjut Abdul Wahid berharap temuan cadangan migas baru itu dapat membawa dampak positif bagi perekonomian dan kesejahteraan masyarakat.
“Semoga membawa berkah bagi Riau,” ungkapnya.
Sebelumnya, Simon Aloysius Mantiri melaporkan temuan cadangan migas baru di WK Rokan itu dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi VI DPR RI di Jakarta.
Gubernur Riau Abdul Wahid merespons temuan cadangan migas baru 724 juta barel di WK Rokan.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Pertamina Jalankan Peran Strategis sebagai Agen Penggerak Pembangunan SDM
- Inilah 10 Finalis yang Siap Berlaga di Grand Final Pertamina Goes To Campus 2025
- Konsisten Catatkan Kinerja Positif, Pertamina Raih Posisi Puncak Fortune Indonesia 100
- Dukung Kemandirian Desa di Sragen, Pertamina Bangun Sarana Air Bersih dan Beri Edukasi
- Gubernur Riau Dukung Pembentukan Dubalang Batang Kuantan
- Green Hydrogen Ulubelu Ciptakan Serapan Tenaga Kerja dan Investasi Energi Bersih