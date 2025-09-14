Ada Temuan Cadangan Migas Baru 724 Juta Barel di Rokan, Gubernur Riau Merespons Begini

jpnn.com - PEKANBARU - Pertamina mengumumkan telah menemukan cadangan minyak dan gas baru 724 juta barel setara minyak (BOE) di Wilayah Kerja Rokan, Riau.

Gubernur Riau Abdul Wahid menyambut positif temuan cadangan minyak dan gas baru di WK Rokan, yang merupakan sumber energi migas nonkonvensional.

Dia mengaku sudah mendengar hal yang disampaikan oleh Direktur Utama PT Pertamina (Persoro) Simon Aloysius Mantiri itu.

Menurut Abdul Wahid, sumber energi itu selama ini belum bisa dieksploitasi dengan cara konvensional.

"Iya sudah (tahu), ini 'unconventional drilling’," katanya ketika dikonfirmasi di Pekanbaru, Riau, Sabtu (13/9).

Lebih lanjut Abdul Wahid berharap temuan cadangan migas baru itu dapat membawa dampak positif bagi perekonomian dan kesejahteraan masyarakat.

“Semoga membawa berkah bagi Riau,” ungkapnya.

Sebelumnya, Simon Aloysius Mantiri melaporkan temuan cadangan migas baru di WK Rokan itu dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi VI DPR RI di Jakarta.