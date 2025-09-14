menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Daerah » Riau » Ada Temuan Cadangan Migas Baru 724 Juta Barel di Rokan, Gubernur Riau Merespons Begini

Ada Temuan Cadangan Migas Baru 724 Juta Barel di Rokan, Gubernur Riau Merespons Begini

Ada Temuan Cadangan Migas Baru 724 Juta Barel di Rokan, Gubernur Riau Merespons Begini
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Gubernur Riau Abdul Wahid. Foto: Diskominfo Riau

jpnn.com - PEKANBARU - Pertamina mengumumkan telah menemukan cadangan minyak dan gas baru 724 juta barel setara minyak (BOE) di Wilayah Kerja Rokan, Riau.

Gubernur Riau Abdul Wahid menyambut positif temuan cadangan minyak dan gas baru di WK Rokan, yang merupakan sumber energi migas nonkonvensional.

Dia mengaku sudah mendengar hal yang disampaikan oleh Direktur Utama PT Pertamina (Persoro) Simon Aloysius Mantiri itu.

Baca Juga:

Menurut Abdul Wahid, sumber energi itu selama ini belum bisa dieksploitasi dengan cara konvensional.

"Iya sudah (tahu), ini 'unconventional drilling’," katanya ketika dikonfirmasi di Pekanbaru, Riau, Sabtu (13/9).

Lebih lanjut Abdul Wahid berharap temuan cadangan migas baru itu dapat membawa dampak positif bagi perekonomian dan kesejahteraan masyarakat.

Baca Juga:

“Semoga membawa berkah bagi Riau,” ungkapnya.

Sebelumnya, Simon Aloysius Mantiri melaporkan temuan cadangan migas baru di WK Rokan itu dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi VI DPR RI di Jakarta.

Gubernur Riau Abdul Wahid merespons temuan cadangan migas baru 724 juta barel di WK Rokan.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI