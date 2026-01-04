Ada Teror Paket Misterius Berisi Kepala Kambing Busuk di Makassar, Motifnya Apa?

jpnn.com - Polisi dari Polsek Panakkukang menyelidiki dugaan teror berupa paket mesterius ke sebuah rumah makan di Jalan Abdullah Daeng Sirua Makassar, Sulawesi Selatan.

Polisi menyebut tersebut semula dikira berisi kepala anjing, tetapi setelah dicek ternyata kepala kambing.

"Pemilik warung sudah melapor di kantor. Awalnya dikira kepala anjing karena mirip. Tetapi ternyata kepala kambing," kata Kanit Reskrim Polsek Panakukang Iptu Nasrullah saat dikonfirmasi wartawan di Makassar, Sabtu (3/1/2026).

Peristiwa itu terjadi pada Jumat (2/1/2026) sekitar pukul 20.40 WITA.

Pemilik rumah makan di Jalan Abdullah Daeng Sirua dikagetkan adanya bungkusan misterius berupa plastik kresek warna merah berisi kardus coklat.

Atas penemuan paket tersebut di depan rumah makan, pemiliknya lalu curiga dan memanggil polisi.

Dari video viral di media sosial, terlihat anggota polisi memeriksa bungkusan tersebut.

Dalam unggahannya, awal dikira kepala anjing, namun setelah dibuka ternyata kepala kambing yang mengeluarkan bau tidak sedap.