JPNN.com » Daerah » Sulsel » Ada Teror Paket Misterius Berisi Kepala Kambing Busuk di Makassar, Motifnya Apa?

Ada Teror Paket Misterius Berisi Kepala Kambing Busuk di Makassar, Motifnya Apa?

Ada Teror Paket Misterius Berisi Kepala Kambing Busuk di Makassar, Motifnya Apa?
Polisi bersiap membuang paket kiriman misterius berisi kepala kambing yang dikirim tanpa alamat pengirim di depan warung makan di Jalan Abdullah Daeng Sirua, Kecamatan Panakkukang, Makassar, Sulawesi Selatan. (ANTARA/HO-tangkapan layar)

jpnn.com - Polisi dari Polsek Panakkukang menyelidiki dugaan teror berupa paket mesterius ke sebuah rumah makan di Jalan Abdullah Daeng Sirua Makassar, Sulawesi Selatan.

Polisi menyebut tersebut semula dikira berisi kepala anjing, tetapi setelah dicek ternyata kepala kambing.

"Pemilik warung sudah melapor di kantor. Awalnya dikira kepala anjing karena mirip. Tetapi ternyata kepala kambing," kata Kanit Reskrim Polsek Panakukang Iptu Nasrullah saat dikonfirmasi wartawan di Makassar, Sabtu (3/1/2026).

Peristiwa itu terjadi pada Jumat (2/1/2026) sekitar pukul 20.40 WITA.

Pemilik rumah makan di Jalan Abdullah Daeng Sirua dikagetkan adanya bungkusan misterius berupa plastik kresek warna merah berisi kardus coklat.

Atas penemuan paket tersebut di depan rumah makan, pemiliknya lalu curiga dan memanggil polisi.

Dari video viral di media sosial, terlihat anggota polisi memeriksa bungkusan tersebut.

Dalam unggahannya, awal dikira kepala anjing, namun setelah dibuka ternyata kepala kambing yang mengeluarkan bau tidak sedap.

Sebuah rumah makan di Makassar diteror dengan paket misterius berisi kepala kambing busuk. Polisi masih menyelidiki kasus tersebut.

