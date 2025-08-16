Ada Wacana Kebun Binatang Ragunan Dibuka Hingga Malam Hari

jpnn.com, JAKARTA - Gubernur Jakarta Pramono Anung Wibowo mempertimbangkan untuk menambah jam operasional Taman Margasatwa Ragunan hingga malam hari.

Menurut Pramono, jika Ragunan buka hingga malam hari masyarakat bisa memiliki banyak pilihan waktu untuk mengunjungi kebun binatang tersebut.

“Saya lagi berpikir apakah sudah waktunya dibuat Ragunan ini tidak hanya siang, tetapi malam hari juga,” ujar Pramono dikutip Sabtu (16/8).

Mas Pram sapaan Pramono Anung mengungkapkan, kebun binatang Ragunan tidak kalah bagus dibandingkan dengan Taman Safari Bogor, yang memiliki program Safari Malam.

Oleh sebab itu, dia mempertimbangkan untuk menerapkan hal serupa di Taman Margasatwa Ragunan.

“Untuk flora dan fauna, menurut saya tempat ini salah satu yang terbaik di Asia Tenggara,” ujar Pramono.

Politikus senior PDIP juga mengakui kondisi kebun binatang Ragunan saat ini sudah cukup baik. Tetapi pemanfaatan taman margasatwa tersebut belum maksimal. Sebab Ragunan memiliki koleksi yakni 65.000 flora dan sekira 2.200 fauna.

Untuk itu, Pemerintah Provinsi Jakarta akan melakukan revitalisasi guna meningkatkan kenyamanan seluruh pengunjung.