Ada Wali Kota di Sumbar Dilaporkan ke Polda Riau, Sudah Tersangka?
jpnn.com - Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) Polda Riau tengah mengusut perkara dugaan penipuan dan penggelapan yang melibatkan seorang kepala daerah atau wali kota di Provinsi Sumatera Barat (Sumbar).
Perkara tersebut kini telah memasuki tahap penyidikan. Tim Ditreskrimum Polda Riau telah menerbitkan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) terkait kasus tersebut.
Dirkrimum Polda Riau Kombes Pol Hasyim Risahondua membenarkan adanya penanganan perkara tersebut.
“Iya benar. Memang sedang kami tangani laporannya,” kata Hasyim Senin (5/10).
Hasyim juga membenarkan bahwa pihak yang dilaporkan merupakan seorang kepala daerah di wilayah Sumatera Barat.
Namun, ia menegaskan bahwa status kepala daerah tersebut masih sebagai saksi.
“Benar. Statusnya masih saksi,” beber Hasyim.
Berdasarkan informasi yang diperoleh, SPDP perkara tersebut telah dikirimkan Polda Riau pada Senin, 5 Oktober 2026.
Tim Ditreskrimum Polda Riau telah menerbitkan SPDP terkait kasus dugaan penipuan dan penggelapan menyeret seorang wali kota di Sumbar.
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