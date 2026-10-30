Ada yang Aneh dengan Pembacok Bobotoh di Bogor Ini
jpnn.com - BOGOR - Entah setan mana yang merasuki MIR (29) si tukang bacok bobotoh di Bogor saat itu.
MIR bukan salah satu suporter klub mana pun. Saat itu MIR yang konon doyan tawuran pun sedang tidak bersama teman-temannya, bahkan lagi bersama istrinya membeli makanan.
Kapolres Bogor Ajun Komisaris Besar Polisi Arfan Zulkan Sipayung memastikan tersangka pembacokan bobotoh hingga korban meninggal dunia di Kabupaten Bogor, Jawa Barat, bukan merupakan fan sepak bola.
"Saya pastikan bahwa tersangka bukan suporter tim mana pun," kata Arfan dalam konferensi pers di Mapolres Bogor, Cibinong, Kamis.
MIR (warga Kecamatan Sukaraja, yang berdasarkan hasil pemeriksaan mengaku kerap mencari lawan tawuran di sekitar Jalan Raya Jakarta-Bogor.
Menurut pengakuan MIR, pembacokan terhadap korban berinisial ARK (16) tidak berkaitan dengan persaingan antarsuporter sepak bola, melainkan dipicu keinginan tersangka melakukan tawuran setelah melihat rombongan sepeda motor melintas.
"Jadi, sebenarnya pelaku ini berjalan bersama istrinya. Pelaku ataupun tersangka ini selalu membawa celurit di badannya," ujar AKBP Arfan.
Arfan mengatakan saat kejadian pada Minggu (25/10) malam, tersangka sedang membeli makanan bersama istrinya di sekitar Jalan Raya Jakarta-Bogor, Kecamatan Sukaraja.
Tukang bacok bobotoh di Bogor itu memiliki kebiasaan membawa senjata tajam dan mencari lawan tawuran.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Pembacok Bobotoh di Bogor Bukan Suporter Bola, tetapi Ini Pemicunya
- Kekerasan Suporter Makin Meresahkan, Erick Thohir Temui Kapolri
- Pelaku Pembunuhan Bobotoh di Bogor Ditangkap, Polisi Ungkap Kronologi Kejadian
- Bobotoh yang Meninggal di Bogor Dibacok Pelaku dengan Celurit
- Tangkap Pelaku Pembacokan Bobotoh di Bogor, Polisi Jelaskan Kronologi Kejadian
- Sampaikan Belasungkawa, Manajemen Persib Bandung Kawal Kasus Tewasnya Bobotoh di Sukaraja