Ada yang Belum Beres di Pertahanan Persebaya, Bernardo Tavares Beri Peringatan

jpnn.com - Persebaya Surabaya memang sedang menikmati tren positif, tetapi ada persoalan yang belum membuat Bernardo Tavares tenang.

Menjelang menjamu Persijap Jepara pada pekan kedelapan BRI Super League 2026/27, Tavares menaruh perhatian besar terhadap sejumlah kelemahan di lini pertahanan.

Duel yang akan berlangsung di Stadion Gelora Bung Tomo, Jumat (30/10/2026) malam, menjadi kesempatan bagi Bajol Ijo untuk kembali meraih tiga poin.

Namun, Tavares meminta anak asuhnya memperbaiki kesalahan yang beberapa kali berujung gol bagi lawan.

Pelatih asal Portugal itu mencatat tiga gol terakhir yang bersarang ke gawang Persebaya berasal dari situasi berbeda. Dua gol tercipta melalui tendangan bebas, sedangkan satu lainnya berawal dari hilangnya penguasaan bola di lini tengah.

Bernardo Tavares Temukan Celah di Pertahanan Persebaya

Tavares menilai masalah tersebut tidak boleh dianggap sepele. Kehilangan bola di area tengah dapat memberikan kesempatan kepada lawan untuk membangun serangan, termasuk melepaskan tembakan dari luar kotak penalti.

"Situasi seperti ini perlu kami antisipasi dengan lebih baik," jelasnya.

Selain itu, dia meminta pemain mengurangi pelanggaran di sekitar kotak penalti. Pasalnya, tendangan bebas langsung menjadi salah satu cara lawan mencetak gol ke gawang Persebaya dalam beberapa pertandingan terakhir.