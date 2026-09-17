Ada yang Berbeda dari Kemenangan Persib Bandung di Markas FC Seoul

jpnn.com - Tiga poin yang dibawa pulang Persib Bandung dari markas FC Seoul membawa cerita tersendiri.

Kemenangan atas klub asal Korea itu menjadi catatan penting dalam perjalanan Pangeran Biru di pentas Asia.

Bermain di Seoul World Cup Stadium, Rabu (16/9/2026). Persib berhasil mengamankan kemenangan 1-0 pada laga pembuka Grup E AFC Champions League Two (ACL 2).

Julio Cesar menjadi pahlawan Persib berkat golnya pada menit ke-5.

Bagi Pelatih Persib Igor Tolic, keberhasilan tersebut memiliki nilai yang jauh lebih besar daripada sekadar tiga angka.

"Ini adalah hal besar bagi kami, bagi negara, dan bagi klub. Persib sedang berkembang dan para pemain berkembang setiap hari," ucapnya.

Ada Catatan Sejarah di Balik Tiga Poin

Seoul World Cup Stadium bukan venue biasa. Stadion tersebut pernah menjadi bagian dari gelaran Piala Dunia 2002, bahkan menggelar laga pembuka turnamen.

Di tempat penuh sejarah itu, Persib menciptakan catatan baru bagi sepak bola Indonesia dengan meraih kemenangan atas klub Korea Selatan.