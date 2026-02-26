menu
Ada yang Berbeda di Persib Bandung, Madura United Diminta Bersiap

Skuad Persib Bandung dalam sebuah pertandingan BRI Super League. Foto: Persib.

jpnn.com - Persib Bandung menegaskan kesiapan penuh menjelang duel kontra Madura United pada pekan ke-23 BRI Super League 2025/26.

Menurut jadwal, pertandingan Persib vs Madura United akan digelar di Stadion Gelora Bandung Lautan Api, Kamis (26/2/2026) malam WIB.

Meski hanya memiliki waktu persiapan terbatas, Maung Bandung memastikan tetap mengusung target maksimal.

Asisten pelatih Igor Tolic tampil mewakili Bojan Hodak yang harus menjalani sanksi akumulasi kartu.

Tolic menegaskan tim pelatih telah memaksimalkan waktu yang ada untuk mempersiapkan tim secara menyeluruh.

"Tidak ada yang istimewa, kami memiliki dua hari untuk mempersiapkan pertandingan."

"Kemarin kami mengerjakan beberapa detail taktis tentang bagaimana kami ingin menyerang sebagai sebuah tim," tegas Tolic.

Dia menjelaskan sesi latihan tidak hanya berfokus pada skema menyerang.

Situasi tak biasa mengiringi persiapan Persib Bandung menjelang laga kontra Madura United.

